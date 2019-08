Fitte Van Rijsselberghe is klaar voor generale repetitie voor WK

,,Ik heb geen verwachtingen, want ik heb anderhalve maand niet kunnen varen. Nu ben ik weer pijnvrij en wil ik gewoon zo goed mogelijk varen. De focus ligt op het WK in september", zegt Van Rijsselberghe, die ruim twee maanden last had van de blessure aan zijn elleboog.



,,Ik had een tenniselleboog en dat terwijl ik niet eens tennis. De vorige trainingsperiode hier in Japan in juli heb ik daardoor weinig gedaan. Maar ik heb deze week voor het eerst in anderhalve maand weer gevaren. Pijnvrij, dus dat geeft de burger moed."



Van Rijsselberghe is in voorbereiding op het WK, van 22 tot en met 28 september in Italië. Toch wilde hij het testevenement niet overslaan. ,,Dit is de generale repetitie en als je daaraan mee kan doen, dan wil je erbij zijn."