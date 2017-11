Fleetwood is de beste golfer van de Europese Tour

Tommy Fleetwood mag zich de beste golfer van de Europese Tour van dit jaar noemen. De 26-jarige Engelsman deed weliswaar niet mee om de eindzege in het slottoernooi in Dubai, maar de gedeelde 21ste plaats was voldoende om bovenaan te eindigen in de zogeheten Race to Dubai.

Twee golfers konden hem nog van de eindzege afhouden, met landgenoot Justin Rose als gevaarlijkste klant. De olympisch kampioen deed lang mee om de winst in Dubai en had tot diep in de vierde en laatste ronde op de Jumeirah Golf Estates kansen om Fleetwood nog te passeren, maar zijn gedeelde vierde plaats was uiteindelijk niet goed genoeg.



De Spanjaard Sergio Garcia had eveneens nog een kleine kans, maar ook hij kwam tekort. Zijn landgenoot Jon Rahm won het laatste toernooi met een totaalscore van 269 slagen, 19 onder par.

Fleetwood legde de basis voor zijn topjaar met overwinningen in het Open Franse en het kampioenschap van Abu Dhabi. Zijn tweede plaats in het kampioenschap van Mexico en zijn vierde plek in de US Open leverden hem eveneens veel geld en daarmee punten op. Rose, de man in vorm na recente zeges in het Turkish Airlines Open en de HSBC Champions in China, eindigde als tweede.