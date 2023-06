Fleur Jong als eerste paralympiër door FHM verkozen tot mooiste sportvrouw van Nederland

Ze mist beide onderbenen en acht vingertoppen, maar dat weerhoudt haar niet van grootste prestaties. Op blades sprong en sprintte Fleur Jong al naar wereldrecords en een paralympische titel en nu scoort ze ook naast de atletiekpiste. De 27-jarige Noord-Hollandse werd vanavond in de Amsterdamse SUPPER Club op de FHM500 release-party in het zonnetje gezet als Mooiste Sportvrouw van Nederland. Jong is de eerste paralympische sporter die deze eer te beurt valt en noemt de verkiezing een enorme eer.

,,Ik was sowieso heel erg verrast. Het voelt een beetje als het krijgen van een heel mooi cadeautje”, vertelt ze op de site van FHM. ,,Het is een mooie toevoeging aan alles wat ik op sportief vlak probeer te bereiken, maar ook maatschappelijk. Dat ik zo’n titel win zegt iets over waar we in 2023 staan. Het zegt vooral dat alle grote vrouwelijke kampioenen geëerd worden, ongeacht handicap, geaardheid of kleur. Als je een groot kampioen bent, word je naar eer en geweten gekozen.”