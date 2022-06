Fleur Jong raakte op haar 17de onderbenen en acht vingertoppen kwijt: ‘Het leven is niet eerlijk en dat is oké’

Door Pim Bijl



Fleur Jong is nog geen minuut in het afgesproken koffietentje of ze verhaalt al over het voor haar traditionele grote gedoe op de luchthavens. Ook na haar laatste internationale wedstrijd in Parijs werd van haar weer geduld en uitleg gevraagd om haar blades - eigenlijk te groot voor de handbagage - mee te kunnen nemen op de vlucht. Ze zet een stemmetje op: ,,Nee, mevrouw, die kunnen echt niet in de ruimbagage. Dan beschadigen ze misschien, en het zijn wel mijn benen waar we het over hebben.”