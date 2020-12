Floyd Mayweather opnieuw de ring in voor lucratieve partij tegen YouTuber

‘Money’, zoals een van de bijnamen van Mayweather luidt, is officieel in de zomer van 2017 al gestopt, maar voor een flinke smak geld keert hij af en toe terug in de ring. Dat deed hij in 2018 voor het laatst. Hij versloeg toen in een demonstratiepartij de Japanse kickbokser Tenshin Nasukawa. Hij verdiende naar verluidt 9 miljoen dollar voor de partij, die één ronde duurde.

Mayweather had al aangekondigd dat hij in februari in Tokio weer in de ring zou terugkeren. In een eerdere tweet schreef hij dat Logan Paul nog wel even “dezelfde behandeling” zou geven als de Ierse kooivechter Conor McGregor, voordat hij naar Tokio vertrekt. Mayweather versloeg de Ier in 2017 in een prestigieus en bijzonder lucratief gevecht.