Fontijn kan vlag nog steeds niet uithangen: laatste deel OKT uitgesteld

Boksster Nouchka Fontijn (33) wacht al bijna een jaar op de afronding van haar kwalificatietraject voor de Zomerspelen in Tokio. Ook in april kan de Schiedamse fysiotherapeute haar tweede olympische deelname nog niet veiligstellen. Het laatste deel van het Europese kwalificatietoernooi in Londen is vanwege de coronacrisis verschoven naar juni. ,,Het duurt allemaal nog wat langer”, merkt de nummer 2 van Rio 2016 nuchter op.

Fontijn weet wat haar in de Engelse hoofdstad te doen staat: twee partijen winnen en ze is opnieuw verzekerd van een olympisch startbewijs. Een herkansing bij het afsluitende mondiale kwalificatietoernooi in juni in Parijs zit er niet meer in. Dat evenement werd eerder deze week geschrapt vanwege de coronacrisis. ,,Ja, die laatste kwalificatiekans is nu verkeken”, beseft Fontijn.

Toch trekt de Nederlandse bokstroef waarschijnlijk wel enig profijt van die maatregel. ,,Ze gaan naar de ranking kijken voor het laatste olympisch ticket in mijn gewichtsklasse. Daarop sta ik op de tweede plaats, achter Lauren Price uit Wales. Als zij zich kwalificeert in Londen en ik niet, dan mag ik op basis van mijn ranking toch naar Japan. Als wij het allebei niet redden in Londen, gaat Price naar Tokio en ik niet. Dus ik ben nu absoluut nog niet zeker van olympische deelname. Maar ik wil het ook helemaal niet van mijn ranking laten afhangen. Ik moet gewoon zelf in juni in Londen het werk afmaken.”

Protest

Fontijn staat er momenteel naar eigen zeggen goed voor. ,,Ik heb gelukkig weinig last van blessures. Door de coronacrisis zijn we vaak op Papendal aangewezen. Dat is voor ons de enige indoorplek waar we binnen 1,5 meter kunnen trainen. Gelukkig kan ik ook nog aan de nodige buitenlandse toernooien meedoen.”

Fontijn behaalde onlangs in Hongarije een kostbare overwinning, vooral in mentaal opzicht. Ze won in de finale afgetekend (4-0) van Price, de vrouw die haar in oktober 2019 in Rusland op bizarre wijze WK-goud ‘ontfutselde’. Fontijn versloeg haar Britse rivale in de eindstrijd op punten (3-2), maar kreeg bij het begin van de huldiging te horen dat er een protest was ingediend tegen de uitslag. Na bijna een uur van grote onzekerheid werd Price als wereldkampioene uitgeroepen, tot grote woede en frustratie bij Fontijn, die de prijsuitreiking verder negeerde.

,,Die finale in Hongarije tegen Price was natuurlijk heel beladen”, bekent Fontijn, goed voor drie keer WK-zilver. ,,Natuurlijk was ik extra getergd. Ik was in Rusland de winnaar en heb nu in Hongarije de bevestiging gekregen dat ik haar kan hebben. Die WK-zaak heb ik nu afgesloten, we moeten verder, eerst naar Londen en dan naar Tokio.”