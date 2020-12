Fraaie mijlpaal voor jarige LeBron James (36): ‘Hopelijk kan ik op hoog niveau blijven spelen’

James nam tegen de Spurs 26 punten voor zijn rekening. In het tweede kwart bezorgde hij de Lakers met zijn tiende punt een 46-37-voorsprong. De reeks van duizend begon op 6 januari 2007 toen James nog uitkwam voor Cleveland Cavaliers.



,,Ik probeer gewoon in het moment te leven en door te gaan om mijn spel te verbeteren en de samenwerking met mijn teamgenoten te verbeteren zodra ik op het veld sta", zei James, die al zijn halve leven in de NBA actief is.



,,Ik ben al 18 jaar gezegend om het spel te spelen waar ik van hou en hopelijk kan ik op een hoog niveau blijven spelen." Vorig jaar pakte James met de Lakers de NBA-titel. Ook in 2012, 2013 en 2016 pakte hij de titel.

Bij de Spurs werd Becky Hammon de eerste vrouw ooit die een NBA-team leidde. De assistent nam het over van coach Gregg Popovich, die werd weggestuurd na commentaar op de leiding.