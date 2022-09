Francesco Bagnaia pakt met snelste ronde ooit pole voor MotoGP-race in Aragón

Volleybal­lers tegen Oekraïne in achtste finales WK

De Nederlandse volleyballers gaan het in de achtste finales van het WK opnemen tegen Oekraïne. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza, die in de groepsfase alle wedstrijden won, blijft voorlopig in Slovenië. Het duel met Oekraïne wordt maandag vanaf 17.30 uur in Ljubljana gespeeld. Slovenië organiseert de mondiale eindronde samen met Polen.

