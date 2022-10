Francesco Bagnaia wint GP van Maleisië, maar heeft wereldtitel nog niet binnen

De strijd om de dagwinst tussen Bagnaia en Enea Bastianini was in het begin spannend, maar het ging vooral om de titelstrijd tussen Bagnaia en Fabio Quartararo, die ondanks een breuk in zijn vinger toch toestemming had gekregen van het medische team om te starten. Van zijn breukje was tijdens de race weinig te merken, want hij finishte uiteindelijk als derde. De winst ging naar Bagnaia, al waagde Bastianini in de slotronde wel een poging om zijn landgenoot te passeren.