Frankrijk begint sterk aan WK rugby in eigen land en bezorgt All Blacks eerste poulenederlaag ooit

Met videoFrankrijk is het WK rugby in eigen land begonnen met een historische overwinning. Les Bleus versloegen vrijdagavond in een bloedheet Stade de France Nieuw-Zeeland met een verpletterende 27-13. De All Blacks verloren daarmee voor het eerst (!) een groepswedstrijd op een mondiale eindstrijd, na 31 overwinningen op rij in pouleduels op de vorige negen WK's.

Het tiende WK rugby, de komende zes weken in Frankrijk, werd geopend met een kraker in Parijs. Stade de France was met 82.000 toeschouwers stijf uitverkocht voor een gevecht tussen twee grootmachten.



Het gastland zette de titelaspiraties daarbij absoluut kracht bij. Tot vreugde van alle Fransen in het stadion. Maar de All Blacks, drievoudig wereldkampioen, bleken lange tijd taai. Ze zakten in de tweede helft pas door de hoeven.

Met een try van Mark Telea nam Nieuw-Zeeland al na anderhalve minuut de leiding in Parijs. De All Blacks domineerden daarna, maar maakten te veel onnodige overtredingen. Via drie penalties van Thomas Ramos had Frankrijk zo bij rust de leiding: 9-8.

Thibaud Flament namens Frankrijk in actie tegen Nieuw-Zeeland in de openingswedstrijd van het WK.

Bij het gastland kon niemand daarmee gerust zijn. En meteen na rust sloeg Telea ook opnieuw toe. Het sprintkanon van de All Blacks kreeg vrije doortocht van de Fransen, die dachten dat de bal eerder ongeoorloofd vooruit was gespeeld. Dat is in rugby tegen de regels. De try werd na video-analyse (VAR) evenwel goedgekeurd.

Met 9-13 moesten de Fransen zo weer in de achtervolging. Dat deden Les Bleus met verve. Na rust dicteerde het gastland. Na 55 minuten vond zo de kentering plaats. Via een try van Damian Penaud en conversie (Ramos) werd de stand 16-13.

Daarna kreeg Will Jordan ook nog eens een tijdstraf van 10 minuten voor een harde overtreding en moesten de All Blacks verder met veertien man. Frankrijk strafte dat af en liep uiteindelijk uit naar 27-13. Emmanuel Macron, David Beckham, Yannick Noah, Didier Deschamps, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Olivier Giroud behoorden tot de 82.000 toeschouwers in het Stade de France.

Frankrijk en Nieuw-Zeeland nemen het in poule A verder op tegen Italië, Namibië en Uruguay. De bovenste twee landen uit de vier poules gaan door naar de kwartfinales. De nummers drie uit alle vier de poules plaatsen zich automatisch voor het WK 2027, dat in Australië zal worden gehouden.

Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika recordhouders

Nieuw-Zeeland werd wereldkampioen in 1987, 2011 en 2015. In 1987 en 2011 versloegen de All Blacks de Fransen in de WK-finale. Zuid-Afrika werd vier jaar geleden in Japan ook voor de derde keer wereldkampioen, na de eerdere titels in 1995 in eigen land en 2007 in Frankrijk.

De andere landen die erin zijn geslaagd om wereldkampioen te worden in het rugby zijn Australië (1991 en 1999) en Engeland (2003). Frankrijk verloor ook in 1999 de WK-finale en jaagt in eigen land, gesteund door honderdduizenden fanatieke rugbyfans, op de eerste wereldtitel.

Het WK in Frankrijk duurt nog tot en met zaterdag 28 oktober, met ook de finale in het Stade de France in Saint-Denis. De andere wedstrijden worden gespeeld in de voetbalstadions van Olympique Marseille, Olympique Lyonnais, Lille OSC, Girondins de Bordeaux, FC Nantes, Toulouse FC en AS Saint-Étienne.

Zes van de laatste acht wedstrijden worden gespeeld in het Stade de France, met ook nog twee kwartfinales in het Stade Vélodrome in Marseille.

