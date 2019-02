Franse bondscoach voor handbalsters Oranje

Márquez rijdt na operatie op halve kracht

7 februari Motorcoureur Marc Márquez heeft op halve kracht gereden tijdens de eerste testdagen van de MotoGP in Sepang. De Spaanse wereldkampioen heeft nog last van de linkerschouder, waar hij zich afgelopen winter aan liet opereren. ,,Ik heb er nog te weinig kracht in en na een tijdje gaat het zeer doen’', aldus de rijder van Honda.