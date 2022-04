Franse wereldkampioen Quartararo zegeviert in MotoGP in Portimão

Robin Frijns racet naar tweede plaats in E-prix Rome

Robin Frijns is als tweede geëindigd in de E-Prix van Rome, de vierde race van dit seizoen in de Formule E, het wereldkampioenschap van de elektrische sportauto’s. Hij reed in het begin van de race zelfs even aan de leiding, maar de Nieuw-Zeelander Mitch Evans wist hem te passeren en de rest van de race voor te blijven.

9 april