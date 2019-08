Franssen verslaat Vermeer pakt brons op WK judo

Daarmee nam Franssen een voorsprong op haar jonge concurrente in de strijd om het ene olympische ticket dat per gewichtsklasse te verdelen is. Vermeer was vorig jaar nog de wereldkampioene bij de junioren. In twee eerdere ontmoetingen op internationale podia had Franssen ook al gewonnen. In de halve finale verloor ze in Tokio van de regerend wereldkampioene Clarisse Agbegnenou uit Frankrijk. Vermeer was via de herkansingen in de ‘troostfinale’ beland.