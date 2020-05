‘Fraser baanbrekend, Ledecky de nieuwe Phelps’

Wie is de beste ooit?Echte sport is er niet, discussiëren over sport kan gelukkig altijd. Wie is de beste zwemster in de geschiedenis? Natasja Weber gaat voor de Australische Dawn Fraser. Lisette van der Geest kiest Katie Ledecky.

Natasja: ,,Dawn Fraser, de Australische zwemlegende op de 100 meter vrije slag. Wat een krachtmens was dat. Als eerste zwemster in de geschiedenis won ze drie keer op rij olympisch goud op de 100 vrij: in 1956, 1960 en 1964. Fraser (nu 82) trainde in haar succesjaren samen met mannelijke zwemmers en dat was te zien ook… die armen! Trainen met de mannen was in die tijd heel controversieel. Fraser zette voor het dameszwemmen echt een nieuwe standaard neer.

Volledig scherm Katie Ledecky met haar olympische medailles in Rio de Janeiro, zomer 2016. Lisette: ,,Mooi, mensen die een nieuwe standaard neerzetten. Maar waarom zo ver terug in de tijd als er op dit moment een zwemfenomeen actief is waar niemand omheen kan en die ook nieuwe standaarden neerzet? Ik zeg: Katie Ledecky. De Amerikaanse is pas 23 jaar en heeft al vijf olympische titels en vijftien wereldtitels op haar naam. Op haar vijftiende won ze al haar eerste olympische titel, op de 800 meter in 2012. Over een nieuwe standaard gesproken; Ledecky is op dit moment al de succesvolste zwemster ooit. Hoeveel olympische titels heeft Fraser eigenlijk gewonnen?”

Natasja: ,,Vier in totaal. Behalve haar hattrick op het koninginnenummer won ze in 1956 ook goud op de estafette 4x100 vrij. Verder veroverde ze vier zilveren olympische medailles.”

Lisette: ,,Mijn keuze voor Ledecky is niet alleen gebaseerd op die indrukwekkende erelijst. Wat zo knap is aan Ledecky is dat ze alle afstanden tot in de finesse beheerst: de 200, 400, 800 en 1500 meter. De 100 meter is eigenlijk tekort voor haar, maar in de estafette 4x100 vrij heeft ze al vaak haar klasse bewezen. Zo won ze in 2016 met de Amerikaanse ploeg olympisch zilver en in 2017 zelfs WK-goud met de estafettedames. Zo allround op het hoogste niveau presteren, dat is uitzonderlijk. Dan neig je naar het stempel: de complete zwemmer.”

Natasja: ,,Dawn Fraser was inderdaad een echte specialist op de 100 meter. Tussen 1956 en 1964 heeft ze op deze afstand tien keer het wereldrecord gebroken. De eerste keer, op 18-jarige leeftijd, zwom ze een tijd van 1.03,3. Via kleine stapjes volgde in 1962 een absolute mijlpaal. Als eerste zwemster ooit legde Fraser de 100 meter af binnen een minuut: 59,5 seconden. In het laatste jaar van haar zwemcarrière (1964) klokte ze: 58,9 seconden. Die tijd stond maar liefst acht jaar overeind. Ter vergelijking: het huidige wereldrecord op de 100 vrij is 51,71 en staat sinds 2017 op naam van Sarah Sjöström.”

Volledig scherm Dawn Fraser.

Veertien wereldrecords

Volledig scherm Katie Ledecky. © AP Lisette: ,,Daar staan veertien wereldrecords van Ledecky tegenover. Op dit moment is ze op de langebaan de snelste op de 400, 800 en 1500 meter. En op de 200 vrij is ze de een na snelste van het post-snellepakkentijdperk. Ze is onverzadigbaar en competitief. Na iedere gewonnen race is ze nog steeds zo blij als een kind. Ledecky heeft met haar krachtige slagen alles in zich om ‘de vrouwelijke Phelps’ te worden. Ze zou nog makkelijk meekunnen tot en met de Spelen van 2028 in Los Angeles, dan is ze nog pas 31 jaar. Hoe mooi zou dat zijn? Op haar vijfde Olympische Spelen – in haar geboorteland – afscheid nemen in stijl. Of wellicht zelfs daarna nog door, waarom ook niet? Om de lange lijst met overwinningen nog uitgebreider te maken. En om battles als deze voorgoed te voorkomen.”

Natasja: ,,Fraser stopte al op haar 27ste met topzwemmen. Niet omdat ze er genoeg van had maar vanwege een schorsing van tien jaar.”

Lisette: ,,Tien jaar? Had ze doping gebruikt. Of iemand vermoord?”

Natasja: ,,Op het slotfeest van de Olympische Spelen van 1964 in Tokio had ze in de tuin van het keizerlijk paleis de olympische vlag gestolen. Dit akkefietje was voor de Australische zwembond de druppel. Eerder had Fraser al tegen de regels in meegelopen in de openingsceremonie en tijdens de wedstrijden in Tokio droeg ze niet het officiële teambadpak maar een ouder badpak dat ze fijner vond zitten. De schorsing werd vier jaar later opgeheven maar toen was het voor Fraser te laat om de Spelen van 1968 te kunnen halen.”

Lisette: ,,Dat pleit voor haar. Die keuze voor het badpak, bedoel ik, niet het stelen van een olympische vlag - hoe mooi de vlag wellicht ook is. Je kunt het ook zo bekijken: die olympische plak had ze al, dus daar hoefde ze niet nog een Spelen voor te zwemmen. Die vlag had ze nog niet. Hoe dan ook, harde keuzes maken, gaan voor dát waar jij in gelooft, daarin onderscheiden winnaars zich van verliezers. Een fijn zittend badpak kan het verschil maken tussen winst of verlies. Maar zoiets recalcitrants als dat met die vlag zie ik Ledecky – als een netjes opgevoede advocatendochter – niet zo snel doen. Weet je wat wel een leuke overeenkomst is tussen Ledecky en Fraser? Ze trainden allebei veel met mannen.”

Natasja: ,,Zou dat hun geheim zijn?”