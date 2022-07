Frédérique Matla: doelpuntenmachine, boegbeeld en revolutieleider

Hockey­sters in Pro League moeizaam langs het China van Alyson Annan: ‘Was vreemd om tegen haar te spelen’

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League gewonnen van China. In Rotterdam werd het 2-1 voor de formatie van bondscoach Jamilon Mülders. Woensdag speelt Oranje opnieuw tegen China. Argentinië is al zeker van de eindzege in het toernooi, Nederland eindigt als tweede.

22 juni