Frijns tweede in DTM-race Hockenheim

Dat was een knap resultaat voor de coureur van Audi, want hij was vanaf de tiende plaats vertrokken en kreeg tijdens de race nog een straf voor het hinderen van de Schotse coureur Paul di Resta. Hij moest drie posities inleveren, maar wist zich daarna toch nog op te werken. Alleen de Brit René Rast kon hij niet meer voorbij.



Het was voor Frijns de tweede keer dit seizoen dat hij tot de tweede plaats reikte. Het lukte hem ook in de race op Misano. In de strijd om het kampioenschap speelt de Limburger geen rol van betekenis. Hij staat dertiende. De Brit Gary Paffett leidt met nog één race te gaan. Di Resta en ook Rast hebben nog kans op de titel.