Frijns vijfde, De Vries zesde bij start nieuwe Formule E-seizoen

Het zesde seizoen van de Formule E startte vandaag in Saoedi-Arabië met een vijfde plaats voor Robin Frijns en een zesde plaats voor nieuwkomer Nyck de Vries. Wat is er veranderd in elektrische raceklasse en wat moet je weten over dit nieuwe seizoen?

Door Arjan Schouten



Winst in Saoedi-Arabië was er voor Sam Bird van Virgin-Audi Racing, maar de mannen naast hem op het podium waren opmerkelijker. Nummer twee was André Lotterer van Porsche en nummer drie Stoffel Vandoorne, van Mercedes. De twee grote Duitse automerken meteen op het podium bij het debuut. Hét grote nieuws bij de ouverture van het zesde seizoen, waarin het startveld is uitgebreid tot twaalf teams met dus 24 coureurs.

BMW en Audi waren al present en met nieuwkomers Porsche en Mercedes nemen de Grote Vier uit Duitsland het voor het eerst tegen elkaar op in dezelfde ‘single seater’ raceklasse. Als partner van HWA Racelab proefde Mercedes vorig seizoen al van de Formule E, maar nu is de zilveren grootmacht echt volledig toegetreden als fabrieksteam met Nyck de Vries en dus de Belg Vandoorne. En hoe. De kwalificatie was al uitstekend met een tweede plaats voor Vandoorne en P3 voor de Vries, eerder dit jaar nog de Formule 2-kampioen. Die posities behielden ze echter niet in de race, maar een eerste podium waar dus Vandoorne voor zorgde, was sowieso al boven verwachting.



De Vries reed lang op P3, maar leerde in zijn eerste optreden meteen dat Formule E meer behelst dan racen, wat energiemanagement betreft. In de race zakte hij zo weg naar de zesde plaats. Net achter landgenoot Robin Frijns, die namens Virgin vijfde werd.

Duitsland aan de macht

Volledig scherm De Porsche met Jani achter het stuur © Getty Images Het was dus meteen Duitsland aan de macht in Saudi-Arabië, met Virgin aangedreven door Audi-motoren als eerste winnaar en Porsche en Mercedes er meteen achter. En eerder op de dag behaalde BMW-coureur Alexander Sims ook al poleposition. Grote verliezers van de eerste kampioenschapsronde? De beste coureurs van vorig jaar. Bij DS-Techeetah begon Fransman Jean-Eric Vergne aan de jacht op zijn derde kampioenschap, maar de kampioen van de laatste twee jaar haalde het einde niet, net als de runner-up van vorig jaar Sébastien Buemi.

Nieuwe regels

Zoals elk jaar zijn de regels in de nog jonge raceklasse weer wat aangepast. Zo krijgt de coureur die de snelste tijd in de groepsfase van de kwalificatie klokt, meteen een kampioenschapspunt. En de coureur die de strijd om de Superpole - waar de beste zes coureurs uit de groepsfase om poleposition vechten - wint, mag meteen drie kampioenschapspunten bijschrijven. Zo komt het maximaal aantal te verdienen punten per race op 30. In de eerste kwalificatiesessie één, in de beslissende Superpole drie, 25 voor de racezege en één voor de snelste raceronde.

Maar die kwalificatie-opzet lag ook al weer onder vuur in Diriyah, omdat de coureurs uit de eerste groepsfase in de kwalificatie klaagden over een gebrek aan grip op de koude baan. De Vries had daar in de laatste groep veel minder last van.

Ook de ‘attack mode’ is wat aangepast. De eenmalige boost die de coureurs aan kunnen spreken door van de ideale racelijn af te wijken via een buitenbocht, is opgetrokken van 225 naar 235 kilowatt aan vermogen. Dat moet het spektakel ten goede komen. In combinatie met de 25 kilowatt die te verdienen is met de ‘Fanboost’ - een interactieve competitie waarbij fans hun favoriete coureur eenmalig wat extra vermogen kunnen geven - komt het maximale vermogen van de wagens nu op 250 Kw. Ook werd vandaag onder de safety car het energievermogen voor het eerst afgebouwd, zodat coureurs in die situaties geen energie meer kunnen sparen voor het restant van de race.

Nieuwe decors

De raceklasse begon vandaag met een race door de straten van werelderfgoed Diriyah, waar morgen meteen ook de tweede race verreden wordt. In het nieuwe jaar hervat het circus het zesde seizoen met een trip naar Zuid-Amerika waar Santiago de Chili en Mexico-Stad worden aangedaan. Vervolgens staan het Marokkaanse Marrakech en het Chinese Sanya op de kalender, waarna een trip door Europa volgt. Rome, Parijs, Berlijn en als nieuwe seizoensafsluiter op 25 en 26 juli een dubbele race in de Docklands in het oosten van Londen. En tussendoor staan ook nog nieuwkomers Seoul en Jakarta in Azië op het programma, net als de trip naar New York. Monaco ontbreekt dit jaar, de beroemde straten aan de Cote d’Azur worden door de Formule E om het jaar opgezocht.

Volledig scherm Pascal Wehrlein op de straten van Diriyah © Getty Images

Populariteit neemt toe