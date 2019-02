Fury tekent contract van 90 miljoen euro voor vijf bokspartijen

Laureus Awards De onmogelij­ke keuze: wie is de beste sporter van de wereld?

16:21 LeBron James of Eliud Kipchoge? Of misschien toch Lewis Hamilton. In Nederland is het elk jaar al lastig om bij het Sportgala de beste sporter van het land te bepalen, vanavond wordt in Monaco, in een setting met hoog glamourgehalte, de prijs voor beste sporter ter wereld uitgereikt: de Laureus Award. Een prijsuitreiking voor de bekendste sporters ter wereld, die wordt beschreven als ‘de Oscars van de sportwereld.’