Fury zit niet te wachten op nieuwe bokslicentie

Kromowidjojo opnieuw tweede achter Sjöström

19:24 Ranomi Kromowidjojo is bij wereldbekerwedstrijden kortebaan in Doha als tweede geëindigd op de 50 meter vrije slag. De Groningse oud-olympisch kampioene moest net als zondag in Hongkong Sarah Sjöström voor zich dulden. De Zweedse won in een tijd van 23,28 seconden.