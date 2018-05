Garia sprint onder EK-limiet 100 meter

Garia is een gewezen honkballer die deze winter ineens van zich deed spreken tijdens de NK indoor. Hij troefde in de finale van de 60 meter Churandy Martina af en werd kampioen in 6,70. Garia is afkomstig van Curaçao en speelde als honkballer voor het Nederlands team en in de Verenigde Staten. Hij raakte verzeild in de atletiek omdat collega-honkballers hem vertelden dat hij zo snel was dat hij zich eens moest meten met echte sprinters.