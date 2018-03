Gebroken duim voor Warriors-schutter Thompson

Vonn pakt 82ste overwinning en nadert het record van Stenmark

13:43 Lindsey Vonn heeft de laatste afdaling van het seizoen gewonnen. De Amerikaanse boekte in het Zweedse Are daarmee haar 82ste zege in de wereldbeker en is nog vier overwinningen verwijderd van het record van de Zweedse legende Ingemar Stenmark.