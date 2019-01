Geen behoefte aan partnerruil bij hecht beachduo

Door Lisette van der Geest



Met een knal raakt de bal het dak van Sportcampus Zuiderpark, maar Robert Meeuwsen (30) ziet het niet. Hij kijkt met de handen in de zij naar partner Alexander Brouwer (29), die hij door en door kent. Geen medaille in de troostfinale van het World Tour-evenement in eigen huis, een scheidsrechter die op een cruciaal moment onjuist beslist, het weggeven van een voorsprong. En vervolgens de uithaal van Brouwer na het laatste punt. Hard met zijn linkerbeen.



Veel beachvolleyballers wisselen veelvuldig van partner. Maar Nederlands beste duo is al acht jaar samen. Ze zijn vrienden, vierden oud en nieuw samen en zijn ervan overtuigd dat ze over anderhalf jaar olympisch goud kunnen pakken op de Spelen in Tokio. Die samenwerking maakt ook dat Meeuwsen na afloop in eerste instantie ook namens Brouwer spreekt, nadat zijn partner boos naar de kleedkamer is gebeend.