Geen Jumping Indoor Maastricht in 2020: ‘Risico's te groot’

De Vries tweede in slotrace Formule E

13 augustus Nyck de Vries heeft in de laatste race van de Formule E van dit seizoen zijn eerste podiumplek behaald. De Fries eindigde in de E-Prix van Berlijn als tweede in zijn elektrische Mercedes. Zijn Belgische teamgenoot Stoffel Vandoorne won de elfde en laatste race. Robin Frijns haalde het einde van de slotrace niet. De Limburger moest vlak voor het einde met technische problemen de pitstraat in.