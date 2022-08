Geen nieuwe wereldtitel triatlon voor Sarissa de Vries, bronzen plak in Slowakijke

EK zwemmen Marrit Steenber­gen slaat ook toe op 200 meter vrije slag en wint vierde EK-goud

En dat is goud nummer vier voor Marrit Steenbergen bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome. Ze won vanavond de 200 meter vrije slag in een dik persoonlijk record van 1.56,36.

14 augustus