Geen progressie van Anne van Dam in Amerikaanse hitte

De Nederlandse golfster staat met een totaal van 217 slagen na drie rondes op de gedeelde 53e plaats in het klassement. Van Dam was de ANA Inspiration op de snikhete golfbaan Rancho Mirage in Californië, waar het bijna 40 graden Celsius is, begonnen met een ronde van 70 slagen. Ze viel terug van de 19e naar de 44e plek door een 74'er in de tweede ronde.



De Canadese Brooke Henderson meldde zich zaterdag naast de Amerikaanse Nelly Korda aan kop met een ronde van 65 slagen. Beide golfsters gaan de laatste ronde in met een totaal van 204 slagen, twaalf onder par. De ANA Inspiration wordt normaal in april gespeeld, maar is vanwege het coronavirus verschoven. Publiek is niet welkom langs de baan.