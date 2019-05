Geen punten Bendsneyder, Baldassarri wint weer

Golfster Van Dam kan stunt op dag 1 geen vervolg geven in Daly City

10:44 Golfster Anne van Dam is in het LPGA Mediheal Championship verder gedaald in de stand. De Arnhemse deed het in het Amerikaanse Daly City in de derde ronde met 76 slagen iets beter dan op de tweede dag (77), maar zakte wel van de 31ste naar de gedeelde 57ste plek.