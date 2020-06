Geen ritme, wel grote klasse van Van der Vleuten: springruiter wint eerste GP na coronastop

De ereronde voor lege tribunes was even wennen, maar verder merkte Maikel van der Vleuten niks geks aan de eerste ‘coronaproof’ springwedstrijd in Saint Tropez. ,,Natuurlijk rijd je het liefst voor volle tribunes, maar eenmaal in de ring heb je niet meer in de gaten dat er alleen ruiters, juryleden en aanhang van de ruiters staan te kijken”, vertelt Van der Vleuten telefonisch vanuit Zuid-Frankrijk. ,,Eigenlijk merkte ik niets van coronamaatregelen. Het is ook een heel groot buitenterrein met onder meer een grote losrijbak, waardoor je automatisch al veel afstand tot anderen neemt. En nee, de ruiters zijn voor de wedstrijd niet getest op corona.”