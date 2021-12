Gemengd Oranje-kwartet wereldkampioen op wisselslagestafette

Kromowidjojo: ,,Ik had graag het wereldrecord verbeterd. In Kazan zat ik namelijk niet in de ploeg omdat ik daar niet was.”

Rugslagzwemster Toussaint lag bij de start als enige vrouw in het water, waardoor het Oranje-kwartet van achteruit moest opbouwen. Kamminga (schoolslag) en Kromowidjojo (vlinderslag) liepen in en De Boer (borstcrawl) raasde tussen de vrouwen naar de kop. ,,Dat was gunstig voor me, ik had er wel vertrouwen in dat het zou lukken. In vergelijking met het EK was het gat niet zo groot”, aldus De Boer, die op dag 3 het eerste goud voor Nederland dit toernooi binnenhaalde.

Arno Kamminga liet eerder op de dag de kans liggen om individueel wereldkampioen te worden. Hij tikte op de 200 meter schoolslag als tweede aan achter de Amerikaan Nic Fink. Met zijn tijd van 2.02,42 minuten zat Kamminga, geen specialist in het 25 meterbad, een seconden boven zijn persoonlijke record en zag hij Fink boven hem staan op het scorebord. Fink liet twee weken geleden bij de finale van de International Swimming League in Eindhoven al zijn goede vorm zien door de drie schoolslagnummers te winnen. In Abu Dhabi noteerde hij 2.02,28. Kamminga: ,,Ik ben tevreden, maar het zure is dat ik heel dicht bij goud zat. Als langebaanspecialist pak ik mijn eerste WK-medaille. Het was heel close en ik ben vooral heel blij dat het zwemmend goed ging.’’

Geen hoofdrol Steenbergen en Toussaint in finale

Siobhan Haughey won na de 200 meter vrije slag donderdag op zaterdag ook de 100 vrij. De zwemster uit Hongkong noteerde een winnende tijd van 50,98 seconden en bleef daarmee de Zweedse Sarah Sjöström (51,31) en Amerikaanse Abbey Weitzeil (51,64) voor. Marrit Steenbergen was met 52.40 wat langzamer dan in de halve finale en eindigde als achtste. ,,Ik kwam niet uit bij het keerpunt waardoor ik daarna niet kon door versnellen”, zei Steenbergen. ,,Iets was mij normaal veel voordeel oplevert.”

Kira Toussaint kon op de 200 meter rugslag niet haar race van de EK herproduceren. Begin november in Rusland was ze sneller dan de 2.01,58 waarmee de Amerikaanse Rhyan White in de Verenigde Arabische Emiraten naar de wereldtitel zwom. Toussaint zakte in de laatste baan ver weg en eindigde in 2.04,74 als zevende. Over de gehele linie zwom de Nederlandse ploeg van bondscoach Mark Faber bij de EK sneller dan deze week aan het einde van een kort maar intensief kortebaanseizoen.

De Boer naar finale 50 vrij, Puts niet

Thom de Boer spurtte naar de finale op de 50 meter vrije slag. Zijn 20,98 was goed voor de vierde plaats. Jesse Puts, de wereldkampioen van 2016, strandde met 20,41 op de dertiende plaats in de halve finale.

Ranomi Kromowidjojo liet met 24,61 in de halve finale op de 50 meter vlinderslag zien dat het met haar sprintvorm wel goed zit. Ze plaatste zich als eerste voor de finale. Ook Maaike de Waard (vierde in 25,19) mag zondag terugkeren als een van de acht snelste zwemsters van de wereld op dit onderdeel.

Marrit Steenbergen plaatste zich voor haar derde individuele finale van dit toernooi. Op de 100 meter wisselslag ging ze als zevende door (58,75). Kim Busch (59,82) eindigde op dit nummer als zestiende.

Wereldtitels

Matteo Rivolta uit Italië veroverde de titel op de 100 meter vlinderslag bij de mannen. De 800 meter voor vrouwen werd gewonnen door de Chinese Bingjie Li.