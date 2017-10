Gemengde gevoelens bij volleybalsters: 'Kunnen bijna oud-zilverzaak beginnen'

Lonneke Slöetjes (beste diagonaal) had net als Anne Buijs (een van de twee beste passer/lopers) en Laura Dijkema (beste spelverdeelster) een plek in het dream team van het EK gekregen, maar dat deed haar niks. ,,Waardeloos. Ik vind ook niet dat ik het heb verdiend, zo goed was ik niet dit toernooi. Ik neem die prijs wel mee terug voor mijn ouders, maar verder doet het me helemaal niks," zei Slöetjes, die in de finale vooral onder de indruk was van de Servische Tijana Bošković. ,,Zij was gewoon niet te stoppen. Dat is echt een wereldspeelster. Er was gewoon geen houden aan. Die stap naar het goud moeten we gaan maken. De ervaring die we hier weer hebben opgedaan gaat ons zeker helpen, maar we moeten zeker nog een extra stap maken om die stap naar het goud te zetten. We willen gewoon zo graag een keer die gouden medaille."

Lonneke Slöetjes, Anne Buijs en Laura Dijkema veroverden een plek in het dream team van het EK volleybal.

Afwachtend

Ook Laura Dijkema hechtte weinig waarde aan haar individuele prijs. ,,We staan hier weer met zilver en dat is gewoon balen. Servië is een heel sterk team en speelde een goed toernooi, dus complimenten voor hun. Ik denk dat we een beetje afwachtend aan de finale begonnen, maar we kwamen goed terug in de derde set. Toen dacht ik wel dat we het konden omdraaien, maar toen glipten het toch uit onze handen. We moeten echt op honderd procent zijn als we van zo'n ploeg willen winnen. Er komt hopelijk een moment dat we wel het goud kunnen pakken."

Laura Dijkema.

Oud-zilverzaak

Maret Balkestein-Grothues kon ook niet genieten van haar zilveren medaille. ,,We hebben het op de details laten liggen. We hadden iets meer full power moeten spelen en alle risico's moeten nemen. We zijn wel stappen dichterbij gekomen dan twee jaar geleden tegen Rusland, maar staan weer met zilver. Ik kan over vijftig jaar wel een oud-zilverzaak beginnen met zoveel zilver om m'n nek. Maar het is een wereldsport en zomaar even goud winnen, zit er ook nog niet in. Ik denk dat we heel goed bezig zijn. We moeten nog die stappen maken en nog harder trainen om zo'n toernooi ook winnend af te sluiten. We zitten bij die wereldtop, maar we moeten gewoon doorgaan."

Maret Balkestein-Grothues in actie tegen Servië.

Niet superieur

Ook Robin de Kruijf stond na afloop niet bepaald stralend voor de camera, met haar zilveren medaille om de nek. ,,Servië heeft zeker niet superieur gespeeld en we hadden echt onze kansen, maar het kwam er toch niet helemaal uit. Ik ben blij dat we het Servië nog moeilijk hebben gemaakt, maar we konden het uiteindelijk niet omdraaien. So be it, we moeten weer door."