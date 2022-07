Gemengde gevoelens ondanks zilver op 4x400 meter voor gemengd estafetteam: ‘Ik lag toch ver achter?’

Amerikaan­se basketbal­ster bekent drugsbezit in Rusland: ‘Al heb ik niet met opzet de wet overtreden’

Brittney Griner heeft in een Russische rechtbank bekend dat ze cannabisolie in het bezit had, toen de Russische veiligheidsdienst haar vier maanden geleden aanhield op een vliegveld in Moskou. ,,Ik heb het alleen niet met opzet gedaan.” Een celstraf van tien jaar hangt de tweevoudig olympisch kampioene boven het hoofd.

