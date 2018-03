Gerges en Badr Hari hebben allebei iets recht te zetten

De tegenstander van Badr Hari heeft een zware periode achter de rug. Hij kreeg een celstraf van 4,5 jaar opgelegd voor betrokkenheid bij de invoer van 128 kilo cocaïne maar werd later weer vrijgesproken omdat er fouten waren gemaakt in zijn proces. ,,Het zit nu weer goed in mijn hoofd", stelt hij. ,,Ik ben nog nooit zo goed in vorm geweest."



Ook Badr Hari belandde in de cel wegens een serie mishandelingen in het uitgaansleven. Hij heeft veel aan spiermassa verloren, maar oogt wel erg afgetraind. Gerges ziet het vuur niet branden als hij zijn komende tegenstander goed in de ogen kijkt. Maar Badr Hari is naar eigen zeggen een stuk beter in vorm dan ruim een jaar geleden toen hij met een armblessure moest opgeven tegen Rico Verhoeven, op dit moment de koning van het kickboksen. Als het aan de fans van Badr Hari ligt, dan rekent hij zaterdag eerst af met Gerges en daagt hij vervolgens Verhoeven uit voor revanche.