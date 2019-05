‘Geschokte’ Atletiekbond Zuid-Afrika overweegt rechtsgang om zaak Semenya

De tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter heeft van nature een te hoge testosteronspiegel. Atletes die daarmee kampen worden voortaan gedwongen om medicijnen daarvoor te slikken. Semenya weigert dat, maar vond geen gehoor bij het CAS.



De ASA zegt ,,enorm teleurgesteld en geschokt'' te zijn over de uitspraak van het CAS. ,,We respecteren de beslissing, maar zullen de zaak nogmaals onderzoeken om te zien of een gang naar de rechter een optie is'', zegt de bond, die dertig dagen de tijd heeft om een zaak aan te spannen. ,,We zijn hoe dan ook in shock dat een door ons hoog aangeschreven instantie als het CAS deze vorm van discriminatie onderschrijft.''



De nieuwe maatregel van de IAAF, eerder uitgesteld in afwachting van de uitspraak van het CAS, houdt in dat atletes die door hun hoge testosteronwaarden te ‘mannelijk’ zijn niet meer aan loopnummers tussen 400 en 1500 meter mogen meedoen tenzij ze medicijnen slikken om die waarden terug te dringen. Met name op die afstanden zouden zij in het voordeel zijn. Het besluit leidde tot veel discussie in en buiten de sport.



De ASA maakt zelfs een vergelijking met apartheid, het alom veroordeelde systeem van rassenscheiding dat Zuid-Afrika tot 1990 kende. ,,Zuid-Afrika weet als geen ander wat discriminatie inhoudt en het CAS staat toe dat de wond die apartheid heeft aangericht weer opengaat. Het keurt niet alleen discriminatie goed, maar het doet ook veel moeite om het te rechtvaardigen’', stelt de ASA. Het sporttribunaal meldde in zijn uitleg dat er inderdaad sprake is van discriminatie, maar dat deze te verdedigen is om de integriteit van de sport te behouden.