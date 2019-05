Geschorste Hari blijft drie jaar langer bij Glory

Ronde van Zutphen moet vast wieler­feest­je in mei worden

6:00 Voorheen stuiterde het wielerpeloton steevast in augustus over de kasseien in de Zutphense binnenstad. Aan die traditie is een einde gekomen: de Ronde van Zutphen is vervroegd naar de maand mei. Komende zondag starten en finishen de sport- en eliteklassers op de Zaadmarkt.