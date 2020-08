Geschrokken Rossi roept coureurs op tot respectvol racen: ‘Ik was er bijna geweest’

,,We moeten wel beseffen dat onze motorfietsen bij dit soort snelheden net kogels zijn. Ik denk echt dat hier de grenzen zijn overschreden”, zei de 41-jarige Yamaha-rijder, die de stuiterende motorfiets van Morbidelli met een snelheid van 200 kilometer per uur rakelings langs zijn helm zag schieten. ,,Ik was er bijna geweest. Ook de motor van Zarco vloog op enkele meters vlak over me heen; het was een zeer angstig moment en ik zat helemaal te shaken”, vertelde Rossi, die bij de herstart toch op zijn motor stapte en als vijfde finishte.



,,Er wordt te agressief gereden in de MotoGP. Het is belangrijk dat er niet wordt overdreven. We moeten respect hebben voor de andere coureurs die ook op de baan rijden. Het is vrij duidelijk wat er gebeurde. Zarco haalde Morbidelli op het rechte stuk in en wilde niet opnieuw ingehaald worden bij het remmen. Hij remde opzettelijk voor hem. En dat met 300 kilometer per uur”, merkte Rossi op.