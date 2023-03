Gesloopte Marco Odermatt neemt 23-jaar oud record skilegende over: ‘Geen idee hoe ik deze race kon winnen'

Liefst 23 jaar lang stond het record van Maier in de boeken. Daar kwam vandaag een einde aan. Odermatt was een klasse apart op de reuzenslalom in Soldeu. Door zijn zege vijzelde de Zwitser zijn puntentotaal op tot 2042. Maier kwam in seizoen 1999-2000 tot exact 2000 punten. Odermatt was gebrand op dat record, gaf hij na afloop toe bij persbureau Reuters. ,,Het was niet makkelijk vanwege die 2000 punten. Ik voelde de druk en wilde graag op het podium komen. Weer een zege, met twee punten voorsprong. Ik weet niet wat ik moet zeggen.”

Op Odermatt stond dit skiseizoen geen maat. Hij won dertien keer en eindigde negen keer op het podium in de 26 races die hij meedeed. ,,Mijn kinderkamer is omgebouwd tot een grote prijzenkast. Eigenlijk was hier na vorig seizoen geen plaats meer in, maar in de loop van deze winter hebben we een paar gaten gevonden”, zei Odermatt met een knipoog tegen Zwitserse media. ,,Ik heb echt geen idee hoe ik heb gewonnen. Ik was zo moe. We hebben donderdag flink gefeest.”