Gesprek atletencommissie NOC*NSF met Eurlings afgeblazen

Het gesprek moet gaan over persverklaring die Eurlings afgelopen zaterdag naar buiten bracht en waarin hij na tweeënhalf jaar zwijgen alsnog zijn excuses aanbood voor de mishandeling van zijn toenmalige vriendin Tessa Rolink. Het Nederlandse lid van het Internationaal Olympisch Comité bekende dat hij de publieke impact van het incident en zijn gebrek aan openheid daarover heeft onderschat. ,,Die verklaring was een stap in de goede richting, maar het vertrouwen is daarmee niet terug. Wij vinden het van belang in een persoonlijk gesprek van hem te horen hoe het precies zit'', aldus Warners.



De atletencommissie wil op basis van het gesprek een advies uitbrengen aan de sportkoepel. Wat Warners betreft moet NOC*NSF daarna zo snel mogelijk duidelijkheid brengen over de positie van Eurlings, die als IOC-lid automatisch bestuurslid is van de NOC*NSF. Hij onderschreef de mening van chef de mission Jeroen Bijl, die dinsdag bij de teampresentatie de wens uitsprak dat er helderheid is vóór de Winterspelen in Pyeongchang beginnen. ,,Dan moet er een streep onder. In Pyeongchang moet het alleen over sport gaan.''



Veel sporters, oud-sporters en ook Kamerleden hebben inmiddels aangedrongen op een vertrek van Eurlings uit het IOC. Warners gaat nog niet zover. ,,We vinden het van belang eerst met Eurlings zelf te spreken.''