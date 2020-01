Gevluchte Iraanse taekwondoka nu in Duitsland

Zeges Kromowidjo­jo en Toussaint in Peking

10:38 Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint hebben op de tweede dag van de Champions Swim Series in Peking knappe overwinningen geboekt. Kromowidjojo won de 50 meter vlinderslag in 25,91 en Toussaint zegevierde op de 100 meter rugslag in 59,64.