Gevluchte Iraanse taekwondoka traint in Eindhoven

Dakar Rally schrapt achtste etappe na dood motorrij­der Gonçalves

12 januari In de Dakar Rally is de achtste etappe voor motoren geschrapt. De organisatie wil daarmee de coureurs de gelegenheid geven het overlijden van deelnemer Paulo Gonçalves te verwerken. De 40-jarige Portugees kwam in de zevende etappe om het leven na een val van zijn motor.