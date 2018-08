Ginóbili stopt met basketbal, Neymar en Bravo terug in Barcelona

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Van den Bighelaar klaar voor nieuw seizoen

Het vrouwenteam begint volgende week vrijdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle en een paar dagen later wacht de Champions League-confrontatie met Sparta Praag al. Aanvalster Marjolijn van den Bighelaar (27) lijkt wel klaar voor het nieuwe seizoen.

Ginóbili stopt na 23 jaar

De Argentijnse sterspeler Manu Ginóbili (41) stopt na 23 jaar met basketbal. Dat maakte hij zojuist bekend op Instagram. Ginóbili begon zijn profloopbaan in 1995 in Argentinië, speelde tussen 1998 en 2002 in Italië en kwam de afgelopen zestien jaar uit voor San Antonio Spurs. Met die club werd hij in 2003, 2005, 2007 en 2014 van de NBA. Met de nationale ploeg van Argentinië won hij in 2004 goud op de Olympische Spelen in Athene. Vier jaar later greep Argentinië brons op de Spelen in Beijing.

Bravo leest biografie van Agassi

Manchester City-keeper Claudio Bravo is weer even terug in Barcelona voor de operatie aan zijn gescheurde achillespees. De 35-jarige doelman uit Chili leest in zijn hotel uit de biografie van de Amerikaanse tennislegende Andre Agassi.

James is fan van James

Veel topvoetballers volgen de NBA op de voet. Zo ook James Rodríguez. Wie de favoriet is van de Colombiaanse spelmaker van Bayern München? Natuurlijk zijn naamgenoot LeBron James.

Neymar weer even terug in Barcelona

Neymar is weer even in Barcelona. Niet om te voetballen, maar voor een pokertoernooi. De Braziliaan is immers van alle markten thuis. Voordat hij aanschuift aan de pokertafel ging Neymar eerst nog even langs op het trainingscomplex van FC Barcelona, waar hij even op de foto ging met zijn oude aanvalsmaatje Luis Suárez en diens zoontje Benjamin.

Volledig scherm Neymar met Luis Suarez en zijn zoontje Benjamin. © Instagram.com/neymarjr

Zo vierde Luuk de Jong zijn goal

Luuk de Jong viert vandaag zijn 28ste verjaardag, maar de aanvoerder en spits van PSV kon zaterdagavond ook al een mooi feestje vieren met zijn ploeggenoten. Op deze beelden is mooi te zien en te horen hoe De Jong en zijn ploeggenoten uit hun dak gaan na de winnende 1-2 in blessuretijd in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle.

Simeone met vriendin en kind in Florence

Atlético Madrid-coach Diego Simeone (48) heeft even vrijaf genomen bij zijn club. Gisteravond bezocht hij samen met zijn zeventien jaar jongere vriendin Carla Pereyra en zijn dochtertje al bij de wedstrijd Fiorentina - Chievo Verona (6-1), waar zijn zoon Giovanni de laatste goal maakte. Vandaag geniet het drietal nog even op het Piazza del Duomo in Florence.

Schweinsteiger krijgt eremedaille van Beieren

Voormalig Duits international Bastian Schweinsteiger (34) is weer even terug in München, waar hij het morgenavond (20.30 uur) met zijn huidige club Chicago Fire een erewedstrijd speelt tegen Bayern Munchen. Vandaag ontving 'Schweini' al de eremedaille van Beieren. Schweinsteiger is bij Chicago Fire teamgenoot van de Nederlanders Johan Kappelhof en Michael de Leeuw.

Suárez krijgt bezoek van zoontje

Luis Suárez kreeg vandaag op de training bij FC Barcelona bezoek van zijn zoontje Benjamin, die uiteraard graag nog even een balletje wilde trappen met zijn vader.

Barney verzacht de pijn met Mickey Mouse-pleister

Dankzij zijn kleinzoon Mason heeft Raymond van Barneveld deze kleurrijke pleister bij de hand om het wondje op zijn teen te verzorgen.

Familiereünie Krajicek in New York

Michaëlla Krajicek heeft in New York, waar ze is om mee te doen aan het dubbelspel op de US Open, haar favoriete restaurantje gevonden. Ook broer Richard en schoonzus Daphne zagen de kans om even aan te schuiven.

Volledig scherm Diego Simeone met zijn vriendin Carla Pereyra en dochtertje in Florence. © Instagram.com/carla.pereyra15

Volledig scherm Luuk de Jong viert zijn winnende 1-2 in blessuretijd tegen PEC Zwolle. © Cor Lasker