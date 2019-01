Giri speelt remise in topper tegen Ding

Abu Dhabi Championship Superdag levert Luiten topklasse­ring en hoogste geldprijs uit carrière op

16:57 Joost Luiten is het seizoen begonnen met een podiumplaats. De Rotterdammer klom met een vloeiende slotronde naar de derde plaats in het Abu Dhabi Championship. Zijn score van 65, zeven onder par, was de beste van de dag.