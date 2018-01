Giri ziet koploper uitlopen na een nieuwe remise

De 23-jarige schaker wil dolgraag de opvolger worden van Jan Timman, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar van het prestigieuze schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Giri begon met twee zeges, maar speelde daarna vijf keer op rij remise. Hij zag vandaag zijn achterstand op de verrassende koploper Sjachriar Mamedjarov oplopen tot 1 punt. De schaker uit Azerbeidzjan boekte weer een overwinning, op het Chinese wonderkind Wei Yi, en staat na zeven rondes op 5 1/2 punt.



Giri heeft net als So, wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen en de Rus Vladimir Kramnik een punt minder. Kramnik versloeg zaterdag Viswanathan Anand uit India, Carlsen klopte de Chinese Hou Yifan, de enige vrouw in het internationale topveld.



Giri zit morgen aan het bord tegenover koploper Mamedjarov. Hij kan dan proberen weer naast de leidende Azeri te komen. ,,Wat hij momenteel laat zien, is buitenaards'', zei Giri. ,,Hij is 'on fire'. Maar ik speel met de witte stukken en volgens mij heeft hij geen waterdichte opening. We gaan dus een interessante partij krijgen.''