Glory keert terug naar Ahoy met toernooi voor zwaargewichten

Glory, de leidende organisatie in de kickbokssport maakte vanavond bekend dat ze terug zullen keren met een acht-mans toernooi voor zwaargewichten. Wie we in ieder geval in actie zullen zien zijn Jahfarr Wilnis, Benjamin Aegbuyi, Jamal Ben Sadik en Guto Inocente. De laatste twee hebben we het de voorbije maanden onsuccesvol zien opnemen tegen kampioen Rico Verhoeven. Of een titelgevecht op het spel staat in het toernooi is nog niet bekend.



Eerder dit jaar was Ahoy ook al het strijdtoneel van een Glory-gala. Toen was het Badr Hari die in het main event Hesdy Gerges wist te verschalken.