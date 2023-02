Glory verwijdert Jamal Ben Saddik uit zwaargewichtranglijst

Het is een chaos in de zwaargewichtdivisie van Glory, de populairste divisie. Rico Verhoeven is geblesseerd en zijn wereldtitelgevecht met Antonio Plazibat is tot na de zomer uitgesteld. Ben Saddik is dus geschorst en Alistair Overeem is in afwachting van de uitslag van zijn B-staal, nadat hij positief testte op doping na zijn zege op Badr Hari. Hari op zijn beurt zei na die nederlaag serieus te overwegen te stoppen met kickboksen. Glory heeft daarbij een probleem met dopinggebruik, want onlangs werden ook Cihad Kepenek en Luis Tavares al geschorst en uit de ranglijsten verwijderd door de organisatie.