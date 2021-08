Goed begin voor Herlings in Letland

podcast Deze Apeldoor­ner gaat naar Olympische Spelen, maar hoopt er niets te hoeven doen

19 juli Het honkbalteam van Oranje wist zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen in Japan, maar toch is er een Nederlandse afgevaardigde in Yokohama, waar de wedstrijden worden afgewerkt. Apeldoorner Jan Kuipers (59) is daar als technisch commissielid. ,,Als ik niets hoef te doen, is het toernooi geslaagd.”