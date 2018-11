Goede start voor Luiten in Dubai

Hockey Jeugdig Oranje aast op laatste Champions Trophy

14 november De Nederlandse hockeysters beginnen zaterdag als titelkandidaat aan de 23ste en laatste editie van de Champions Trophy in China. Oranje is in Changzhou echter allerminst op volle sterkte. De geprolongeerde wereldtitel, afgelopen zomer in Londen, schept niettemin hoge verwachtingen.