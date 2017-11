Golden State boekt monsterzege op Chicago

Nederlandse skeletonster Le Conté net buiten top tien in Canada

24 november Skeletonster Joska le Conté is bij de derde wereldbekerwedstrijd in Whistler in Canada op de twaalfde plek geëindigd. Ze eindigde na twee runs op een tijd van 1.49,46. Landgenote Kimberley Bos moest met een gecombineerde tijd van 1.49,66 genoegen nemen met de zestiende plaats. De Duitse Jacqueline Lölling zegevierde in een tijd van 1.48,38.