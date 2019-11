Golfer Besseling blijft meedoen om titel

Van der Poel dendert door en wint ook zijn achtste veldrit van seizoen

17:01 Mathieu van der Poel blijft dit seizoen met ijzeren vuist heersen in het veldrijden. De 24-jarige Nederlander reed onbedreigd naar de overwinning in de Caps Urban Cross in Kortrijk. Van der Poel heeft deze jaargang alle acht veldritwedstrijden waaraan hij deelnam gewonnen.