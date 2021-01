Golfer Luiten doet na twee rondes goed mee in Abu Dhabi

Interview Kirsten Knip terug na break: ‘Je hebt nooit vakantie, speelt jezelf kapot’

13 januari Na een welkome pauze is international Kirsten Knip (28) terug in de zaal. In onze eigen bescheiden eredivisie nog wel. Wie weet volgen andere topvolleybalsters haar voorbeeld wel. ,,Voor nu ben ik graag de persoon die hier het niveau hopelijk iets opkrikt."