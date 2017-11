Golfster met masker op derde in hevige smog in New Dehli

Ze besloot toch in actie te komen en eindigde na drie ronden op de derde plaats, met zeer gemengde gevoelens en een cheque van ruim 16.000 euro. Van Dam sprak op golf.nl schande van de omstandigheden en van het beleid van de organisatie. ,,Dit was echt belachelijk. Iedereen liep met maskers. De tweede dag ging ik tegen de grond en moest ik op de baan aan het zuurstof.''

Volgens Van Dam wilde de wedstrijdleiding hoe dan ook het programma laten afwerken. ,,De organisatie gaf aan dat ze wisten dat het qua veiligheidsnormen niet veilig was, maar dat het aan ons zelf was om te bepalen of we wilden spelen. Het toernooi was bang om sponsors te verliezen en een slechte indruk te maken. 'Als je niet wilt spelen, trek je je maar terug' zeiden ze tegen ons. Dat hebben tien of twaalf speelsters gedaan'', aldus Van Dam op golf.nl.