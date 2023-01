Golftoernooi KLM Open keert in 2024 terug naar Amsterdam

Golftoernooi KLM Open keert in 2024 terug op golfbaan The International in Amsterdam. Het Nederlandse golftoernooi op de DP World Tour heet sinds dit jaar ook weer het KLM Open, net als van 2004 tot en met 2019. Het toernooi heette de afgelopen twee jaar het Dutch Open.

In 2019 was de uitdagende baan tussen Schiphol en de Amsterdamse Zuidas al het decor van de succesvolle honderdste editie van een van de oudste Nederlandse sporttoernooien. De beste golfers van Europa komen dit jaar van 25-28 mei, net als de voorgaande twee edities, in actie op Bernardus Golf in Cromvoirt.

Sergio Garcia won in 2019 het KLM Open op The International en de meest recente winnaars op Bernardus Golf zijn de Zweed Kristoffer Broberg in 2021 en Fransman Victor Perez in 2022. Joost Luiten won het toernooi in 2013 en in 2016, respectievelijk op de Kennemer en op The Dutch.

Het KLM Open wordt in elk geval in 2024 en 2025 gehouden op The International. Het is op dit moment nog onduidelijk of de editie van 2024 op de DP World Tour in het voor- of najaar zal worden gespeeld.